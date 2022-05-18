Чехія планує продовжити дію надзвичайного стану через великий потік українських біженців
Уряд Чехії планує продовжити режим надзвичайного стану в країні, який був введений в кінці лютого через великий потік біженців з України, до кінця червня
Про це повідомляє Ceska Televize.
Таку пропозицію уряду повинна схвалити палата представників, адже режим надзвичайного стану закінчиться 31 травня.
Режим надзвичайного стану дозволяє уряду вживати кризових заходів щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.
"Поки ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре управляти ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів", - зазначив голова уряду Петер Фіала.
Станом на 15 травня в Чехії перебувало близько 200 000 біженців з України. Чеська влада видала понад 340 000 гуманітарних віз.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.66Продаж 33.38
- Актуальне
- Важливе