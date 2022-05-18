Чехія планує продовжити дію надзвичайного стану через великий потік українських біженців

Про це повідомляє Ceska Televize.

Таку пропозицію уряду повинна схвалити палата представників, адже режим надзвичайного стану закінчиться 31 травня.

Режим надзвичайного стану дозволяє уряду вживати кризових заходів щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.

"Поки ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре управляти ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів", - зазначив голова уряду Петер Фіала.

Станом на 15 травня в Чехії перебувало близько 200 000 біженців з України. Чеська влада видала понад 340 000 гуманітарних віз.

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