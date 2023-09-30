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Понад 60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн від "Є-Підтримки", третина з них вже повернули кошти до бюджету, - Опендатабот

30 вересня, 2023 субота
14:16
Економіка "єПідтримка"

За програмою "Є-Підтримка" 60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн . Майже чверть з них - 14,5 тис. громадян - вже повернули кошти державі

Про це інформує Опендатабот.

За інформацією Міністерства економіки, станом на початок вересня 2023 року більш ніж 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали по 6,5 тис грн за програмою "Є-Підтримка".

Усього під час повномасштабної війни за програмою "Є-Підтримка" громадянам було виплачено 30,9 млрд гривень. Проте, зазначається, що 390 млн грн було виплачено неправомірно. Загалом 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів - 14,5 тис. "бюджетників"  - вже повернули кошти до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ - тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти будуть направлені на потреби національної безпеки та оборони.

  • Кабінет Міністрів 7 липня 2022 року завершив виплачувати по 6500 грн у межах програми "Є-Підтримка", запущеної 8 березня 2022 року. Всі, хто подавався на ці виплати, їх отримали. За словами Дениса Шмигаля, це майже 5 млн громадян. Відтак фінальна сума всіх виплат склала 30 млрд 900 млн грн.

Суспільство
Україна
бюджет
Війна з Росією
єПідтримка
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