Понад 600 військових, 7 артсистем та 6 бронемашин: що втратила Росія за добу в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 171 160 солдатів, 6953 бойових бронемашини й 523 реактивних системи залпового вогню
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3595 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6)
- артилерійських систем – 2638 (+7)
- РСЗВ – 523 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 277 (+0)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 285 (+3)
Остаточні дані уточнюються.
26 березня українські воїни продовжували нищити ворога та відбили понад 60 атак. Крім того, до лікарні окупованого Троїцького доставили сотню загиблих та 140 важкопоранених росіян.
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