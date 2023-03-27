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До моргу Троїцького доставили тіла сотні окупантів, а ЗСУ відбили понад 60 атак РФ, - зведення Генштабу

27 березня, 2023 понедiлок
06:49
війна з Росією Окупанти

26 березня українські воїни продовжували нищити ворога та відбили понад 60 атак. Крім того, до лікарні окупованого Троїцького доставили сотню загиблих та 140 важкопоранених росіян

Про це у ранковому зведенні 27 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. 

Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.

Росія зосереджена на 5 напрямках, проте ЗСУ відбили 60 атак

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Проте українські воїни відбили там понад 60 атак противника.

Війська РФ завдали 2 ракетних та 23 авіаудари по Україні минулої доби

26 березня противник завдав 2 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог застосовує тактику терору.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. 

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Українське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Атинське, Білопілля, Волфине, Миропільське та Покровка Сумської області. 

На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів. Серед них - Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого. 

Росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують українські захисники, а також в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. 

РФ здійснила обстріли понад 20 населених пунктів, серед них – Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Озарянівка, Північне та Торецьк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка. 

Численних ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Республіканець, Одрадокам’яка, Томарине, Новосілка, Ольгівка і Садове Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ уразили пункт управління, станцію РЕБ та місця скупчення росіян

Українська авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

  • Раніше повідомлялось, що в шпиталі на тимчасово окупованому Запоріжжі проходять лікування близько 200 російських загарбників.
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