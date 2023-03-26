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Ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження ворога, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, — Генштаб

26 березня, 2023 неділя
18:35
війна з Росією ЗСУ

У неділю, 26 березня, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та 3 райони зосередження ворога

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою українська авіація за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

В шпиталі на тимчасово окупованому Запоріжжі проходять лікування близько 200 російських загарбників

У Генштабі розповіли, що ворог продовжує зазнавати великих втрат. Повідомляється, що в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області окупанти використовують місцеву лікарню як шпиталь.

"Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби росіяни завдали 16 авіаударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по території України

Також ворог завдав одного ракетного удару.

Генштаб розповідає, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, силами ЗСУ було відбито понад 50 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На території республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Бачівськ, Атинське, Волфине, Миропільське, Покровка, Попівка Сумської області, а також Тимофіївка, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На інших напрямках ситуація наступна:

  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області; Макіївки, Невського, Діброви, Білогорівки Луганської області, а також Колодязів, Лимана і Виїмки на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. Обстріляв населені пункти Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк. 
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області. 
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області та Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області. 

РФ обстріляла Куп'янськ 26 березня близько десятої ранку: внаслідок удару пошкоджень зазнали приватний будинок та п'ятиповерхівка.

ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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