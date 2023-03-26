Армія РФ обстріляла Куп'янськ: пошкоджені п'ятиповерхівка та приватний будинок
РФ обстріляла Куп'янськ 26 березня близько десятої ранку: внаслідок удару пошкоджень зазнали приватний будинок та п'ятиповерхівка
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"Пошкоджені гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. Також пошкоджені газогін, зовнішня стіна, вікна, двері під’їзду та балкони п'ятиповерхового будинку. Поранених немає", - йдеться у дописі.
- За добу 25 березня російська армія гатила по містах і селах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, пошкоджено житлові будинки.
- 26 березня повідомлялося, що на Луганщині окупанти все частіше відкривають вогонь по автошляхах між містами й селами, щоб ускладнити пересування місцевих жителів.
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