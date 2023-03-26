Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

"Пошкоджені гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. Також пошкоджені газогін, зовнішня стіна, вікна, двері під’їзду та балкони п'ятиповерхового будинку. Поранених немає", - йдеться у дописі.