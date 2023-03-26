Минулої доби РФ знову обстріляла прикордоння Харківщини, пошкоджено будинки
За добу 25 березня російська армія гатила по містах і селах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, пошкоджено житлові будинки
Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у телеграмі.
Минулої доби 25 березня росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.
Зокрема під вогнем окупантів опинилися Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села.
"Унаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено. Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки", - зазначив Олег Синєгубов.
- Нагадаємо, упродовж 25 березня РФ випустила по Херсонській області 210 снарядів важкої артилерії та "градів", через російські атаки дев'ятеро мирних жителів дістали поранення.
- У ніч на 26 березня російська армія вдарила по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Місто опинилося під атакою ворожого безпілотника.
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