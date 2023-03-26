Минулої доби РФ знову обстріляла прикордоння Харківщини, пошкоджено будинки

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у телеграмі.

Минулої доби 25 березня росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Зокрема під вогнем окупантів опинилися Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села.

"Унаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено. Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки", - зазначив Олег Синєгубов.