Уночі російська армія ударила по Нікополю з безпілотника
У ніч на 26 березня російська армія вдарила по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Місто опинилося під атакою ворожого безпілотника
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Удар по Нікополю. Вчора, коли люди готувалися до сну, російські терористи вдарили по місту. Застосували безпілотник", - зазначив він.
Так, місцеві мешканці не постраждали, наслідки російської атаки уточнюються.
- Нагадаємо, упродовж минулого дня російська армія атакувала дві громади Дніпропетровщини, загарбники атакували з безпілотників та важкої артилерії.
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