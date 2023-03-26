Уночі російська армія ударила по Нікополю з безпілотника

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Удар по Нікополю. Вчора, коли люди готувалися до сну, російські терористи вдарили по місту. Застосували безпілотник", - зазначив він.

Так, місцеві мешканці не постраждали, наслідки російської атаки уточнюються.