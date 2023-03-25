РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією та БПЛА
Упродовж дня російська армія атакувала дві громади Дніпропетровщини, загарбники атакували з безпілотників та важкої артилерії
Про це поінформував голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Удень 25 березня росіяни атакували з БПЛА Марганецьку громаду, а по Великомихайлівській ТГ окупанти гатили з важкої артилерії.
"В обох випадках – без постраждалих. Території обстрілів обстежуються", - зазначив голова ДОР.
- Нагадаємо, у суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк у Донецькій області. Вбито двох людей.
- Також під атакою опинився Херсон:російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги, є постраждалі з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
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