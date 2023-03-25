РФ обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні: є постраждалі

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

25 березня російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.

"Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували", - зазначили в адміністрації.