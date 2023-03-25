РФ обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні: є постраждалі
Удень російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, є постраждалі з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
25 березня російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.
"Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували", - зазначили в адміністрації.
- Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 24 березня поцілили ракетою в Пункт незламності в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок прильоту загинуло 5 людей
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