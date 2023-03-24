Внаслідок влучання російської ракети в Пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.

За даними слідства, 24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла із ЗРК С-300 м. Костянтинівку. Зазначається, що одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього.

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньопереміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"На місці працюють правоохоронці. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться у дописі.