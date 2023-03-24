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Внаслідок влучання російської ракети в Пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей

24 березня, 2023 п'ятниця
09:10
війна з Росією Обстріл Констянтинівки

Внаслідок влучання російської ракети в Пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей - прокурори фіксують наслідки

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.

За даними слідства, 24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла із ЗРК С-300 м. Костянтинівку. Зазначається, що одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього.

 

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньопереміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"На місці працюють правоохоронці. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться у дописі.

  • Упродовж доби російська армія атакувала Донеччину, пошкоджено будинки й підприємство. Від збройної агресії РФ 21 березня загинули 4 людей, 5 дістали поранення. 
  • За добу 22 березня російські війська убили двох мирних жителів Донецької області, щонайменше четверо зазнали уражень різного ступеня тяжкості.  
  • За минулу добу, 23 березня, унаслідок воєнних дій російської армії троє жителів мирних населених пунктів Донецької області загинули, п'ятеро дістали поранення.
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
ракетний удар
констянтинівка
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