За добу армія РФ убила двох жителів Донеччини, четверо поранені

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Уночі ворог гатив по місту Краматорськ та околицях. Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше три будинки, котельня та гаражі.

Щонайменше 7 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді – під обстрілами Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку у місті Часів Яр пошкоджено чотири житлові домівки та господарчу споруду. Поодинокі обстріли були у Торецькій та Соледарській громадах.

Під російський вогонь на Лисичанському напрямку потрапили населені пункти Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

На Донецькому напрямку місто Авдіївка зазнало авіаракетного удару – три ракети поцілили на територію коксохімічного заводу.

22 березня рашисти вбили двох жителів Авдіївки. Чотири людини в області дістали поранення. Зокрема по одному українцю постраждали в населених пунктах Святогірськ, Костянтинівка, Іванівське та Бахмут.