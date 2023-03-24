За добу на Донеччині армія РФ убила трьох жителів, п'ятеро дістали поранення
За минулу добу, 23 березня, унаслідок воєнних дій російської армії троє жителів мирних населених пунктів Донецької області загинули, п'ятеро дістали поранення
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
У четвер росіяни вбили двох українців у місті Костянтинівка та ще двох поранили.
Також унаслідок дій військових РФ одна людина загинула у місті Часів Яр Донецької області, одна - зазнала поранень.
Повідомляється про ще двох поранених у Торецьку та Авдіївці.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинуло 1429 мирних жителів, 3258 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
- Упродовж доби російська армія атакувала Донеччину, пошкоджено будинки й підприємство. Від збройної агресії РФ 21 березня загинули 4 людей, 5 дістали поранення.
- За добу 22 березня російські війська убили двох мирних жителів Донецької області, щонайменше четверо зазнали уражень різного ступеня тяжкості.
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