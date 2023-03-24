Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У четвер росіяни вбили двох українців у місті Костянтинівка та ще двох поранили.

Також унаслідок дій військових РФ одна людина загинула у місті Часів Яр Донецької області, одна - зазнала поранень.

Повідомляється про ще двох поранених у Торецьку та Авдіївці.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинуло 1429 мирних жителів, 3258 отримали поранення різних ступенів тяжкості.