Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у telegram.

"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", - йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік.

"У Торецьку терористи вбили жінку", - додав керівник Офісу президента.