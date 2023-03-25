Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих
У суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк у Донецькій області. Вбито двох людей
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у telegram.
"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", - йдеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік.
"У Торецьку терористи вбили жінку", - додав керівник Офісу президента.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що росіяни будуть намагатись захопити Часів Яр, щоб повністю оточити місто Бахмут.
- У вівторок, 21 березня, армія РФ з артилерії та РСЗВ "Торнадо" обстріляла населені пункти Донецької області – загинуло три людини.
- 14 березня російська армія застосувала зброю із білим фосфором для атак поблизу Часового Яру на Донеччині - повідомили журналісти AFP, які перебувають на місці подій. У місті Часів Яр загинула подружня пара, у будинок якої поцілив ворожий снаряд.
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