Росія застосувала боєприпаси з білим фосфором для атак поблизу Часового Яру, - AFP
14 березня російська армія застосувала зброю із білим фосфором для атак поблизу Часового Яру на Донеччині
Про це пишуть Sky News із посиланням на журналістів AFP.
Журналісти AFP, які перебувають на місці подій, повідомили, що 14 березня з російських позицій були випущені боєприпаси з білим фосфором. За їхніми словами, два снаряди були випущені з інтервалом у п'ять хвилин по безлюдній місцевості біля міста Часів Яр на сході України.
Стверджується, що найближчі будинки знаходилися на відстані близько 200 м від краю зони ураження. Прикметно, що поблизу місця атаки була припаркована зелена вантажівка з білим хрестом - знаком української армії.
Так, зброю, що містить фосфор, заборонено використовувати проти цивільного населення, але вона може бути застосована проти військових цілей відповідно до Женевської конвенції. Журналісти не змогли підтвердити, що об'єктом обстрілу була позиція, яку утримують українські війська.
- Нагадаємо, згідно з перехопленнями СБУ, росіяни на Сході України застосовують фосфорні бомби та розстрілюють цивільних.
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