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Упродовж доби РФ випустила 210 снарядів по Херсонщині, 9 людей дістали поранення

26 березня, 2023 неділя
09:07
війна з Росією

Упродовж 25 березня РФ випустила по Херсонській області 210 снарядів важкої артилерії та "градів", через російські атаки дев'ятеро мирних жителів дістали поранення

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби РФ атакувала Херсонщину 210 снарядами важкої артилерії та "градів", здійснивши 49 обстрілів. Так, від російської збройної агресії 9 мирних жителів дістали поранення.

"Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази.13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи", - зазначили в ОВА.

  • У ніч на 26 березня російська армія вдарила по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Місто опинилося під атакою ворожого безпілотника.
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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