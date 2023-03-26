Упродовж доби РФ випустила 210 снарядів по Херсонщині, 9 людей дістали поранення
Упродовж 25 березня РФ випустила по Херсонській області 210 снарядів важкої артилерії та "градів", через російські атаки дев'ятеро мирних жителів дістали поранення
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби РФ атакувала Херсонщину 210 снарядами важкої артилерії та "градів", здійснивши 49 обстрілів. Так, від російської збройної агресії 9 мирних жителів дістали поранення.
"Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази.13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи", - зазначили в ОВА.
- У ніч на 26 березня російська армія вдарила по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Місто опинилося під атакою ворожого безпілотника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе