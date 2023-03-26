Про це Луганська ОВА поінформувала в телеграмі.

"Останнім часом ворог проявляє активність на Луганщині. Минула доба не стала виключенням. Вже декілька тижнів поспіль там зафіксовані найінтенсивніші артилерійські обстріли з боку росіян. Крім того, для підтримки наступів противник залучає бронетехніку, яку наші військові регулярно нищать", – зазначив в.о. начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Він ствердив, що ворожих обстрілів знов зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка.

"Почастішали випадки, коли ворог відкриває вогонь по автошляхах між населеними пунктами, аби ускладнити населенню пересування", - додали в ОВА.