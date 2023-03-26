Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів шляхів між населеними пунктами Луганщини, - ОВА
На Луганщині окупанти все частіше відкривають вогонь по автошляхах між містами й селами, щоб ускладнити пересування місцевих жителів
Про це Луганська ОВА поінформувала в телеграмі.
"Останнім часом ворог проявляє активність на Луганщині. Минула доба не стала виключенням. Вже декілька тижнів поспіль там зафіксовані найінтенсивніші артилерійські обстріли з боку росіян. Крім того, для підтримки наступів противник залучає бронетехніку, яку наші військові регулярно нищать", – зазначив в.о. начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.
Він ствердив, що ворожих обстрілів знов зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка.
"Почастішали випадки, коли ворог відкриває вогонь по автошляхах між населеними пунктами, аби ускладнити населенню пересування", - додали в ОВА.
- Нагадаємо, очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк зазначив, що в тимчасово окупованому місті на Луганщині частково є вода і світло, а санітарна ситуація в місті погіршується.
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