У тимчасово окупованому Сєверодонецьку погіршується санітарна ситуація, розмножуються гризуни, - очільник ВЦА Стрюк
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині частково є вода і світло, а санітарна ситуація в місті погіршується
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.
"Частково у місті присутня електрика - її вдалось завести з боку Новоайдара. Частково подається по місту вода погодинно. Тепла як не було, так і не буде найближчим часом. Каналізація не працює в місті - вона використовується мінімально. Механічним потоком забруднюється Сіверський Донець - те, що витікає, а так заповнюється колектор, там де він вцілів. Це призводить до погіршення санітарної ситуації в місті, надходить інформація про тотальне розмноження гризунів. Це також веде до погіршення санітарного стану", - сказав він.
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