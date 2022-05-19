Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

"$40 млрд мають бути використані за наступні три місяці, тобто до 30 вересня, коли закінчиться бюджетний рік у США. Більша частина грошей буде йти на військову допомогу, частина на економічну підтримку, підсилення та стабілізацію України та гуманітарну допомогу, на програми з документування військових злочинів Росії в Україні. Також гроші підуть на інші країни, особливо Східної Європи, які зараз допомагають Україні та яких торкнулася криза", - зазначила Гонгадзе.



Також Гонгадзе додала, що США добре відповідає на потреби, про які говорить українська влада.



"За опитуваннями громадської думки, внутрішньо американський клімат - це підтримка та надання зброї Україні понад 70% американців. Мушу сказати, що колишній президент Трамп розповідав, що не можна надавати $40 млрд Україні, коли американські матері не можуть нагодувати своїх дітей, тому що є проблема із молочною сумішшю на ринку США. Але загалом американці підтримують надання зброї. Вчора й сьогодні ми бачили інформацію від Пентагону про завантаження гаубиць та вже незабаром запрацює ленд - ліз", - підкреслила Гонгадзе.

Палата представників США схвалила пакет допомоги, що передбачає підтримку України на суму у $40 млрд. Документ передали для схвалення сенату, після чого його підпише президент Байден

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