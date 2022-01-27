Понад 70 тис. хворих на добу: Радуцький прогнозує спалах COVID-19 в Україні протягом наступних 2-3 тижнів
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький попереджає про понад 60-70 тис. COVID-хворих на добу впродовж наступних 2-3 тижнів
Про це він заявив у етері каналу Рада.
"Наступні 2-3 тижні ми будемо мати більше 60-70 тисяч захворілих за добу", - зазначив Михайло Радуцький.
Він зауважив, що штам коронавірусу "Омікрон" не призводить до серйозних ускладнень, особливо якщо людина вакцинована.
За словами Михайла Радуцького, незважаючи на те, що в Україні фіксують понад 30 тис. нових випадків, зараз заповнено не більше ніж 30% ліжок із киснем.
- Нагадаємо, в Україні за добу 26 січня виявили рекордні від початку пандемії 32 393 нові випадки коронавірусу.
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