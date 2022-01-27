В Україні за добу виявили рекордні від початку пандемії 32 393 нові випадки коронавірусу, померло 154 людей
Станом на ранок 27 січня в Україні зареєстрували 3 946 202 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 99 738 - летальні, одужало 3 601 952 людей
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Протягом доби 26 січня було виявлено 32 393 нові випадки коронавірусу, з яких 4 847 - діти, а 797 - медпрацівники), 5 237 людей одужали, 154 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється так:
- м. Київ - 2012;
- Вінницька область - 1512;
- Волинська область - 544;
- Дніпропетровська область - 1270;
- Донецька область - 1348;
- Житомирська область - 2467;
- Закарпатська область - 855;
- Запорізька область - 523;
- Івано-Франківська область - 2862;
- Київська область - 980;
- Кіровоградська область - 186;
- Луганська область - 513;
- Львівська область - 2696;
- Миколаївська область - 616;
- Одеська область - 1939;
- Полтавська область - 903;
- Рівненська область - 1424;
- Сумська область - 1909;
- Тернопільська область - 1597;
- Харківська область - 1593;
- Херсонська область - 670;
- Хмельницька область - 1391;
- Черкаська область - 700;
- Чернівецька область - 1085;
- Чернігівська область - 798.
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