В Україні за добу виявили рекордні від початку пандемії 32 393 нові випадки коронавірусу, померло 154 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Протягом доби 26 січня було виявлено 32 393 нові випадки коронавірусу, з яких 4 847 - діти, а 797 - медпрацівники), 5 237 людей одужали, 154 людини померли.

У регіонах захворюваність поширюється так:

м. Київ - 2012;

Вінницька область - 1512;

Волинська область - 544;

Дніпропетровська область - 1270;

Донецька область - 1348;

Житомирська область - 2467;

Закарпатська область - 855;

Запорізька область - 523;

Івано-Франківська область - 2862;

Київська область - 980;

Кіровоградська область - 186;

Луганська область - 513;

Львівська область - 2696;

Миколаївська область - 616;

Одеська область - 1939;

Полтавська область - 903;

Рівненська область - 1424;

Сумська область - 1909;

Тернопільська область - 1597;

Харківська область - 1593;

Херсонська область - 670;

Хмельницька область - 1391;

Черкаська область - 700;

Чернівецька область - 1085;

Чернігівська область - 798.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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