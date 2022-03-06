Понад дві тис. іноземних студентів потребують евакуації з України, - Верещук

Про це вона сказала під час брифінгу.



"Це сотні громадян Індії, понад 700, Китаю, Пакистану, Туреччини та інших країн. Всього це більше 2 000 іноземних громадян, які сьогодні страждають від голоду, холоду і обстрілів разом з українськими студентами", - сказала Верещук.



Міністерка додала, що у неї є питання до посольств, оскільки всю ніч велися листування з дипломатами.



За її словами, в Маріуполі близько 70 лише турецьких студентів. Українська сторона також намагається домовитися про евакуацію понад ста китайських студентів із Сум.



Нагадаємо, за даними українських військових, російські загарбники використовують режим "тиші" і просуваються вперед на заявлених маршрутах для завезення гуманітарної допомоги.