Понад дві тис. іноземних студентів потребують евакуації з України, - Верещук
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що через війну Росії проти України потребують евакуації понад дві тис. іноземних студентів
Про це вона сказала під час брифінгу.
"Це сотні громадян Індії, понад 700, Китаю, Пакистану, Туреччини та інших країн. Всього це більше 2 000 іноземних громадян, які сьогодні страждають від голоду, холоду і обстрілів разом з українськими студентами", - сказала Верещук.
Міністерка додала, що у неї є питання до посольств, оскільки всю ніч велися листування з дипломатами.
За її словами, в Маріуполі близько 70 лише турецьких студентів. Українська сторона також намагається домовитися про евакуацію понад ста китайських студентів із Сум.
- Нагадаємо, за даними українських військових, російські загарбники використовують режим "тиші" і просуваються вперед на заявлених маршрутах для завезення гуманітарної допомоги.
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