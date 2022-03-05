Окупанти використовують гуманітарні коридори для свого просування, – Верещук

Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Наші військові повідомляють, що в районі заявленого маршруту російські війська використовують режим тиші і просуваються вперед. Тому я хочу звернутись до російської влади – ми домовились за посередництва Червоного Хреста про режим тиші. Там не має бути жодних просувань російських військ, ми використовуємо цей канал для евакуювання цивільних", – заявила Верещук.

Вона додала, що наразі збирається інформація з усіх регіонів і розробляються маршрути евакуації.

Нагадаємо, в оточеному російськими військами Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор. Таким чином у місті зможуть відновити критичну інфраструктуру.