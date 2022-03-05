У Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор

Про це повідомляє мер міста Вадим Бойченко.

"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається в повідомленні це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності.



У пресслужбі міської ради також повідомили, що сьогодні 5 березня, в Маріуполі буде встановлено режим "тиші" з 9:00 до 16:00. У зв'язку з цим жителів міста почнуть евакуювати з 11:00.

В якості гуманітарного "зеленого" коридору обраний маршрут Маріуполь - Микільське - Розівка - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

Евакуація мирних жителів відбуватиметься з трьох локацій муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

Драматичний театр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (пр.Металургів, 193).

Також жителі міста зможуть виїхати на особистому транспорті в період "тиші", слідуючи маршруту гуманітарного коридору.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Маріуполі можливі провокації з використанням символіки Нацгвардії.