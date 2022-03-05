У Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор
В оточеному російськими військами Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор. Таким чином у місті зможуть відновити критичну інфраструктуру
Про це повідомляє мер міста Вадим Бойченко.
"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається в повідомленні це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності.
У пресслужбі міської ради також повідомили, що сьогодні 5 березня, в Маріуполі буде встановлено режим "тиші" з 9:00 до 16:00. У зв'язку з цим жителів міста почнуть евакуювати з 11:00.
В якості гуманітарного "зеленого" коридору обраний маршрут Маріуполь - Микільське - Розівка - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.
Евакуація мирних жителів відбуватиметься з трьох локацій муніципальними автобусами:
- СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);
- Драматичний театр (Театральна площа, 1);
- Кальміуська районна адміністрація (пр.Металургів, 193).
Також жителі міста зможуть виїхати на особистому транспорті в період "тиші", слідуючи маршруту гуманітарного коридору.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Маріуполі можливі провокації з використанням символіки Нацгвардії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.96Продаж 32.8
- Актуальне
- Важливе