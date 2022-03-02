У Маріуполі можливі провокації з використанням символіки Нацгвардії – МВС

Про це інформує пресслужба МВС.

"Інформуємо міжнародних представників, дипломатичні представництва та консульства щодо ймовірних провокацій у місті Маріуполь із використанням символіки полку Нацгвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зауважують, що наразі, під час активної фази бойових дій, зазначений підрозділ виконує завдання щодо оборони міста спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та жодним чином не залучається до супроводження будь-яких дипломатичних делегацій, представництв, консульств, або міжнародних місій.

Нагадаємо, Росія може використати діпфейк, щоб оголосити про нібито капітуляцію України.

Додамо, Російська Федерація почала створення фейкових сторінок українських бойових частин. Сторінки ворог веде українською.