У Маріуполі можливі провокації з використанням символіки Нацгвардії – МВС
У Міністерстві внутрішніх справ України попереджають про провокації у Маріуполі з використанням символіки Національної гвардії.
Про це інформує пресслужба МВС.
"Інформуємо міжнародних представників, дипломатичні представництва та консульства щодо ймовірних провокацій у місті Маріуполь із використанням символіки полку Нацгвардії України", - йдеться у повідомленні.
Зауважують, що наразі, під час активної фази бойових дій, зазначений підрозділ виконує завдання щодо оборони міста спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та жодним чином не залучається до супроводження будь-яких дипломатичних делегацій, представництв, консульств, або міжнародних місій.
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