Окупанти створюють фейкові сторінки українських військових частин
Російська Федерація почала створення фейкових сторінок українських бойових частин. Сторінки ворог веде українською.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Російські окупанти почали створювати фейкові сторінки українських бойових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї. Сторінки ворог веде українською.
"Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом)", – йдеться в повідомленні.
Генеральний штаб Збройних сил України закликає користувачів бути обережними та масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і не вірити російським убивцям.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія запустила одну з улюблених психологічно-інформаційних операцій - візуально українські акаунти (найчастіше нібито військових) постять повідомлення для поширення паніки і деморалізації. А також щоб дискредитувати армію та її керівництво.
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