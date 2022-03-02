Окупанти створюють фейкові сторінки українських військових частин

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські окупанти почали створювати фейкові сторінки українських бойових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї. Сторінки ворог веде українською.

"Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом)", – йдеться в повідомленні.



Генеральний штаб Збройних сил України закликає користувачів бути обережними та масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і не вірити російським убивцям.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія запустила одну з улюблених психологічно-інформаційних операцій - візуально українські акаунти (найчастіше нібито військових) постять повідомлення для поширення паніки і деморалізації. А також щоб дискредитувати армію та її керівництво.