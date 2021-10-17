Попередження від Романа Безсмертного: Росія готує Харківські угоди - 2

Про це він попередив в тері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Espreso.TV.



За словами політика, російська сторона всіляко намагається посадити Київ за стіл перемовин з газового питання.



"Москва вимагає манівцями, щоб Київ сів за стіл переговорів по газу. Може вискочити ідея Харківських угод - 2", - заявив Безсмертний.



На думку дипломата, такі обставини домовленості лише загострять внутрішньополітичну ситуацію в Україні й, відповідно, на це, серед іншого, зараз робить ставку Кремль.





"Більш того, це призведе до катастрофи. Москва готова шахер-махер такий зробити, щоб в черговий раз поставити Київ в конфлікт з українським суспільством", - зазначив експерт.



Роман Безсмертний також акцентував увагу на те, що чергова фаза економічної та геополітичної агресії Росії проти України розгортається в умовах зміни влади в Німеччині, ситуації підготовки президентських виборів у Франції, зростання напруженості в Тихоокеанському басейні і переходу США до нової політики після приходу в Білий дім Джо Байдена.



"Все це становить той пакет проблем, який дозволяє сьогодні Путіну маневрувати і ставити ультимативні вимоги перед українським керівництвом", - підкреслив дипломат.





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