Поплічник Медведчука Гольдарб отримав підозру в колабораціонізмі та виправдовуванні війни
Правоохоронці повідомили про підозру Максиму Гольдарбу, поплічнику Медведчука, який працював на його телеканалах і очолював заборонену проросійську партію
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба – ексведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії "Союз лівих сил", – йдеться в заяві.
Слідство встановило, що після початку повної війни з Росією Гольдарб покинув Київ і відкрито підтримав збройну агресію проти України. Фігурант викладав прокремлівські дописи на своїх Телеграм- та Ютуб-каналах з аудиторією понад 140 тис. користувачів.
У цих матеріалах він розповсюджував фальшиву інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та вводив в оману щодо внутрішньої ситуації в нашій державі, пише пресслужба. Також він багато разів брав участь у телемостах з російськими пропагандистами, які створювали постановчі сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора.
Крім того, він нібито поширював вигадані ним "інсайди" про плани декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України.
СБУ провела експертизу, яка підтвердила факти злочинних дій фігуранта.
На основі зібраних доказів Максиму Гольдарбу оголошено про підозру за колабораційну діяльність та виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Оскільки фігурант ховається від правосуддя, проводяться комплексні заходи для з’ясування його місцеперебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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