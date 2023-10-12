Ексведучій каналів Медведчука Діані Панченко повідомили підозру в держзраді
Правоохоронці підозрюють колишню ведучу каналів Медведчука Діану Панченко ще в одному злочині. Тепер їй інкримінують державну зраду, за яку передбачено довічне ув’язнення
Про це інформує Служба безпеки України.
За даними слідства, Панченко з жовтня 2022 року пропагує Росію, регулярно виправдовує агресію на своєму YouTube-каналі, підтримує окупацію українських територій, а також маніпулює інформацією і закликає українців не опиратися окупантам. Після того, як працювала на телеканалах Медведчука, які підлягали санкціям, вона переїхала до окупованого Донецька, щоб продовжувати інформаційну диверсію на користь країни-загарбника.
"Фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні й закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам. Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів", - пояснюють правоохоронці.
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Крім того, Панченко поширює пропагандистські сюжети та публікації через мережу прокремлівських Telegram-каналів, кажуть в СБУ.
На підставі нових фактів слідчі повідомили фігурантці про підозру за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.
Що передувало
4 січня проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.
24 січня СБУ повідомила про підозру Панченко у виготовленні та поширенні, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.
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