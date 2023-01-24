Про це пише Служба безпеки України.

У повідомленні йдеться, що СБУ зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко.

"Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави. Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя", - повідомляє СБУ.

Раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Панченко виїхала до тимчасово окупованого Донецька, де почала знімати пропагандистські сюжети для РФ

СБУ повідомила Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України). Наразі тривають заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.

4 січня проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

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