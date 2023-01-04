Проти ексведучої каналів Медведчука Діани Панченко відкрили кримінальну справу
Проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу
Про це написав нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин у фейсбук.
"Рашистка Діана Панченко вже отримала свій подарунок — відкрите кримінальне провадження. Що ж, друзі, 2023 рік починає приносити результати. У грудні колишня ведуча промосковських медведчуківських телеканалів Діана Панченко приїхала до окупованих рашистами територій на сході України. Де зняла пропагандистський репортаж з Маріуполя та Донецька", - написав він.
Юрчишин наголосив, що сам офіційно звернув на це увагу Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.
"Результат: Служба безпеки вже відкрила кримінальне провадження щодо пропагандистки. Свята вже прийшли, Діано. Пора їх зустрічати за святковим столом на допиті", - зауважив він.
- Нагадаємо, на початку грудня Діана Панченко повідомила, що поїхала до окупованого Донецька.
- 22 грудня народний депутат Ярослав Юрчишин від фракції "Голос" закликав Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора розпочати досудове розслідування щодо дій Діани Панченко, яка 15 грудня оприлюднила фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе