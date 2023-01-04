Проти ексведучої каналів Медведчука Діани Панченко відкрили кримінальну справу

Про це написав нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин у фейсбук.

"Рашистка Діана Панченко вже отримала свій подарунок — відкрите кримінальне провадження. Що ж, друзі, 2023 рік починає приносити результати. У грудні колишня ведуча промосковських медведчуківських телеканалів Діана Панченко приїхала до окупованих рашистами територій на сході України. Де зняла пропагандистський репортаж з Маріуполя та Донецька", - написав він.

Юрчишин наголосив, що сам офіційно звернув на це увагу Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

"Результат: Служба безпеки вже відкрила кримінальне провадження щодо пропагандистки. Свята вже прийшли, Діано. Пора їх зустрічати за святковим столом на допиті", - зауважив він.

Нагадаємо, на початку грудня Діана Панченко повідомила, що поїхала до окупованого Донецька.

22 грудня народний депутат Ярослав Юрчишин від фракції "Голос" закликав Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора розпочати досудове розслідування щодо дій Діани Панченко, яка 15 грудня оприлюднила фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя.