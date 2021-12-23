Попри домовленості про повну "тишу": окупанти стріляли із заборонених мінометів і гранатометів на Донбасі

Про це повідомляє пресштаб ООС.



В напрямку Шумів окупант вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів окупантів немає.



Нагадаємо, у зоні ООС упродовж минулої доби та до 7:00 23 грудня не стріляли. Напередодні в ТКГ домовилися про припинення вогню.