Попри домовленості про повну "тишу": окупанти стріляли із заборонених мінометів і гранатометів на Донбасі
Станом на 17:00 23 грудня в зоні ООС від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресштаб ООС.
В напрямку Шумів окупант вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів окупантів немає.
- Нагадаємо, у зоні ООС упродовж минулої доби та до 7:00 23 грудня не стріляли. Напередодні в ТКГ домовилися про припинення вогню.
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