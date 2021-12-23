У зоні ООС упродовж минулої доби та до 7 ранку 23 грудня не стріляли. Напередодні в ТКГ домовилися про припинення вогню
Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Про це йдеться у ранковому зведенні пресслужби Операції об'єднаних сил.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали захисники.
У середу, 22 грудня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
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