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Попри пандемію COVID-19, натовп у Почаєві обціловував руки Онуфрію
Предстоятель православної церкви Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій давав сотням людей цілувати свої руки, незважаючи на відповідні урядові антикоронавірусні приписи та заборони
Це мало місце 5 серпня 2021 року в Почаєві, передає Еспресо.TV.
Відео опублікував проросійський ресурс "Союз православних журналістів".
На ньому видно, як Онуфрій із охоронцями йде в "людському коридорі" і підходить то до однієї сторони, то до іншої. При чому він не соромиться давати цілувати свої руки, знаючи, що пандемія коронавірусу ще не подолана в Україні і що від неї померло чимало людей.
Такі благословення Онуфрія, викликали великі скупчення людей в тісному "людському коридорі" із вірян РПЦвУ, адже кожен хотів дотягнутись до руки очільника Моспатріархату в Україні.
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"Досі незрозуміло, навіщо так піддавати ризику життя інших людей, якщо можна було послідувати прикладу єпископа УПЦ МП, який йшов попереду Онуфрія. Той виявився розумніший, в плані дотримання норм карантину, адже роздавав вірним Моспатріархату «повітряні» благословення, а не простягав свої руки на цілування. Хоча є ймовірність, що це було зроблено з поваги до Онуфрія, а не через карантинні рекомендації", - зазначає з цього приводу Духовний фронт України.
На саму службу прийшли багато літніх жінок, які тіснились в закритому приміщенні храму і були без масок, попри те, що саме вони входять в групу ризику і вразливіші до коронавірусу в порівнянні із молодшими людьми.
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