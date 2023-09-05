Попри руйнування театру: актори з Чернігова долучаться до фестивалю "Мельпомена Таврії"
Після трагічних подій, що сталися 19 серпня, Чернігівський обласний академічний театр все ж долучаться до фестивалю "Мельпомена Таврії"
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
"Та попри трагедію, що сталася 19 серпня, український театр продовжує нести людям красу й мистецтво. І вже цього місяця театр Чернігова долучиться до театрального фестивалю "Мельпомена Таврії"", - йдеться у повідомленні.
Актори Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка записали відеозвернення на даху театру, який був зруйнований внаслідок влучання російської ракети 19 серпня.
Фестиваль відбудеться з 8 до 16 вересня з одночасним відкриттям у 25 театрах країни.
У його межах заплановано 70 показів 66 вистав 68 театрів у Херсоні, Одесі, Миколаєві, Львові, та інших містах України, у театрах Німеччини, Туреччини, Словаччини та Португалії.
- Вранці суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Драматичному театру в Чернігові, під час проведення там виставки виробників дронів.
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