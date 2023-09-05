Попри руйнування театру: актори з Чернігова долучаться до фестивалю "Мельпомена Таврії"

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

"Та попри трагедію, що сталася 19 серпня, український театр продовжує нести людям красу й мистецтво. І вже цього місяця театр Чернігова долучиться до театрального фестивалю "Мельпомена Таврії"", - йдеться у повідомленні.

Актори Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка записали відеозвернення на даху театру, який був зруйнований внаслідок влучання російської ракети 19 серпня.

Фестиваль відбудеться з 8 до 16 вересня з одночасним відкриттям у 25 театрах країни.

У його межах заплановано 70 показів 66 вистав 68 театрів у Херсоні, Одесі, Миколаєві, Львові, та інших містах України, у театрах Німеччини, Туреччини, Словаччини та Португалії.