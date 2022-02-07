Поранили бійця ООС: окупанти тричі з початку доби порушили режим тиші

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.



Крім того, з початку доби окупанти двічі зі стрілецької зброї відкрили вогонь по українських позиціях неподалік Пісків.



Також зі стрілецької зброї російські найманці стріляли у напрямку Південного.



Нагадаємо, 7 лютого міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок у рамках дводенного візиту до України відвідали КПВВ "Станиця Луганська" в зоні ООС.