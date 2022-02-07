Поранили бійця ООС: окупанти тричі з початку доби порушили режим тиші
У понеділок, 7 лютого, російські окупаційні війська станом на 17:00 три рази порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з початку доби окупанти двічі зі стрілецької зброї відкрили вогонь по українських позиціях неподалік Пісків.
Також зі стрілецької зброї російські найманці стріляли у напрямку Південного.
- Нагадаємо, 7 лютого міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок у рамках дводенного візиту до України відвідали КПВВ "Станиця Луганська" в зоні ООС.
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