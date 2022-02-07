Голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали КПВВ "Станиця Луганська"
У понеділок, 7 лютого, міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок у рамках дводенного візиту до України відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
У ДПСУ повідомляють, що очільників зовнішньополітичних відомств ознайомили з інфраструктурою КПВВ та специфікою здійснення пропускних операцій під час перетину лінії розмежування.
"Також делегатам продемонстрували роботу рентген-сканерів, що з листопада 2021 року забезпечують безпекову складову та швидкість перетину лінії розмежування під час проходження контрольних процедур", - йдеться у повідомленні.
В пресслужбі зазначають, що КПВВ "Станиця Луганська" - це єдиний пункт пропуску в Луганській області, до якого окупаційна влада не блокує рух дорожнім коридором. Щодня там через лінію розмежування пропускають людей з 8:00 до 16:00.
Водночас очільник МЗС Словаччини Іван Корчок написав у Twitter, що "Станиця Луганська" - це "символ конфлікту на Сході України, який з 2014 року забрав понад 13 тис. життів".
"Терміново потрібно вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, щоб пом'якшити труднощі місцевих жителів, Словаччина допомагає", - написав міністр.
- Нагадаємо, 7 лютого в Київ приїхали голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії. Під час візиту планується обговорення подальшої підтримки України в протидії російській агресії та втілення комплексного пакету стримування РФ. Також міністри планують відвідати зону ООС.
- Крім того, 7 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва з другим візитом з початку 2022 року.
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