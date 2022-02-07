"Суверенітет України - це умова нашої власної безпеки": голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії прибули в Київ
Голова МЗС Австрії Александр Шалленберг, який прибув у Київ разом із представниками урядів Чехії та Словаччини, заявив, що від суверенітету України залежить безпека європейських країн
Про це Шалленберг написав у своєму Twitter.
"Надсилаємо потужний сигнал центральноєвропейської солідарності з українським народом. Зрештою, суверенітет України - це також питання нашої власної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що це перший в історії візит очільників зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату (об'єднання Чехії, Австрії та Словаччини, засноване в 2015 році).
Візит очільників МЗС трьох держав має відбуватися протягом 7-8 лютого, під час якого планується обговорення подальшої підтримки України в протидії російській агресії та втілення комплексного пакету стримування РФ. Також міністри планують відвідати зону ООС.
- Також 7-8 лютого планувався візит міністрів закордонних справ Франції та Німеччини Жана Іва Ле Дріана та Анналени Бербок. Пізніше з'ясувалося, що голова МЗС Франції прибуде в Україну лише 8 лютого.
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