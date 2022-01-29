Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну "заради деескалації напруженості"
Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан анонсував спільний з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок візит до України, який відбудеться 7-8 лютого
Про це Жан Ів Ле Дріан повідомив у twitter.
За його словами, він разом із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок відвідають Україну з візитом 7 і 8 лютого.
"Я висловив сьогодні Дмитру Кулебі нашу повну підтримку і солідарність з Україною. Наша мобілізація триває, особливо в нормандському форматі, для деескалації напруженості. Я буду перебувати з візитом в Україні 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок", - зазначив він.
- Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном на тлі можливого вторгнення РФ.
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