Порошенко біля зруйнованого будинку у Василькові закликав союзників закрити небо над Україною
Петро Порошенко біля зруйнованого внаслідок ракетного удару будинку у Василькові вкотре закликав західних союзників якомога швидше закрити небо над Україною
Про це передає пресслужба партії "ЄС".
"Цей будинок був зруйнований російськими крилатими ракетами. Це показує, чому нам необхідно закрите від польотів небо над Україною та щонайменше бойові літаки для наших потужних пілотів. Тому що ми маємо захистити цивільні об’єкти та атомні електростанції. І це потрібно негайно, зараз", – наголошує п’ятий президент.
"Тривають перемовини між Держсекретарем Блінкеном та українською владою. Вони далі кажуть про якісь бюрократичні речі та не відмовляються. Проте кожна година зволікання коштує життя мирному населенню. Кожна година зволікання – це можливості для росіян атакувати нас з неба та вбивати українців. Безперечно, в цій ситуації треба негайно прискорити цей процес: завтра, післязавтра, цього тижня", – сказав Порошенко.
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