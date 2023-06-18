Порошенко купив для ЗСУ пів тисячі тепловізорів
Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних Сил пів тисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт
Вартість цієї партії техніки – 15 млн грн, про це пише сайт партії "ЄС".
"5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео — усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч теплаки зіграють свою роль", – говорить п’ятий президент.
"Чим більше тепловізорів на фронті – тим більше буде "хороших двохсотих русскіх"", – каже Порошенко.
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