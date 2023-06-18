Порошенко купив для ЗСУ пів тисячі тепловізорів

Вартість цієї партії техніки – 15 млн грн, про це пише сайт партії "ЄС".

"5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео — усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч теплаки зіграють свою роль", – говорить п’ятий президент.

"Чим більше тепловізорів на фронті – тим більше буде "хороших двохсотих русскіх"", – каже Порошенко.