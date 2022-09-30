Порошенко: маємо сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО

Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

П’ятий президент закликав об’єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

"Північноатлантичний альянс – це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об’єднатися, відкинути всі розмови про "безпекові форуми" і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО", – написав Порошенко.

"Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше", – наголосив Петро Порошенко.

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