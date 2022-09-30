Порошенко: маємо сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО
Про це він написав на своїй facebook-сторінці.
П’ятий президент закликав об’єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.
"Північноатлантичний альянс – це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об’єднатися, відкинути всі розмови про "безпекові форуми" і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО", – написав Порошенко.
"Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше", – наголосив Петро Порошенко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.66
Купівля 40.66Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе