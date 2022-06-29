Порошенко про рішення саміту НАТО: після Стокгольма і Гельсінкі наступним має бути Київ
Петро Порошенко привітав рішення НАТО на підтримку приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу і висловив переконання, що наступним після Стокгольма і Гельсінкі має бути Київ
Про це Порошенко написав у Facebook.
"Вітаю рішення НАТО на підтримку приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу. Абсолютно правильний і вивірений вибір, який точно зміцнить відчуття захищеності та безпеки у трансатлантичному просторі. Завжди був і залишаюся переконаним у тому, що Вашингтонський договір 1949 року є найкращою гарантією безпеки і для нашої держави", - написав Порошенко.
П'ятий президент також наголосив, що без України ЄС і НАТО не будуть довершеними.
"Як і європейський, трансатлантичний проєкт також не буде завершеним без членства України в Альянсі. Слід виправити помилку Бухареста 2008 року для того, щоб Вільний світ був у мирі, безпеці і стабільності на роки і десятиліття вперед. Після Стокгольма і Гельсінкі має бути Київ!", - підсумував Порошенко.
- Нагадаємо, Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ.
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