Порошенко про рішення саміту НАТО: після Стокгольма і Гельсінкі наступним має бути Київ

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Вітаю рішення НАТО на підтримку приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу. Абсолютно правильний і вивірений вибір, який точно зміцнить відчуття захищеності та безпеки у трансатлантичному просторі. Завжди був і залишаюся переконаним у тому, що Вашингтонський договір 1949 року є найкращою гарантією безпеки і для нашої держави", - написав Порошенко.

П'ятий президент також наголосив, що без України ЄС і НАТО не будуть довершеними.

"Як і європейський, трансатлантичний проєкт також не буде завершеним без членства України в Альянсі. Слід виправити помилку Бухареста 2008 року для того, щоб Вільний світ був у мирі, безпеці і стабільності на роки і десятиліття вперед. Після Стокгольма і Гельсінкі має бути Київ!", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ.

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