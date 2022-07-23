Порошенко про удар по Одеському порту: "На чолі Росії – істоти, не варті жодної довіри"

Про це політик заявив у своєму фейсбуці.

"На чолі Росії – істоти, не варті жодної довіри. Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з Росією не варті паперу, на якому написані", - зазначив Порошенко.

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Натомість, наголосив Петро Порошенко, слід "не довіряти Путіну, не боятися Путіна, боротися з Путіним".

"От стисло і все, що можна сказати про обстріл рашистами порту в Одесі наступного дня після того, як кремль гарантував усьому світові безперешкодне вивезення українського зерна. А деяким країнам третього світу, яким дії РФ загрожують штучним голодом, час замислитися і вийти із спіралі ганебного мовчання щодо агресії Ерефії проти України. Росія – це загроза для усього світу", - підсумував Порошенко.

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