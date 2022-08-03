Порошенко закликав Захід протистояти Росії та її очільнику, зміцнюючи антипутінську коаліцію

Країни Євросоюзу та США мають заблокувати життєво важливий для Москви експорт, – сказав Петро Порошенко в інтерв’ю американському журналу Newsweek.

"Усі країни світу повинні зрозуміти, що вони є членами антипутінської коаліції", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що Росія має бути повністю ізольована, так само, як Північна Корея, Іран, Сирія та Білорусь.

Видання наголошує: російська армія захопила території України на півдні та сході, викликавши кризу біженців, зруйнувавши українську інфраструктуру та задушивши національну економіку. Окрім цього, блокада Росією українських чорноморських портів спричинила продовольчу кризу у світі через неможливість вивозити українське зерно. І хоча так звана зернова угода дозволила розпочати експорт, але все це відбувається повільно. Також безпека для суден, які вивозитимуть українське зерно, далеко не гарантована, про що свідчить російський удар по Одеському порту лише через кілька годин після підписання угоди минулого місяця.

Порошенко нагадав з цього приводу, що Організація Об’єднаних Націй заявила про загрозу голоду через російську блокаду від 50 до 100 мільйонам людей. І закликав міжнародних партнерів України розпочати блокаду російських портів: "Ми повинні бути рішучими".

"Якщо Росія заблокує українські порти, глобальна антипутінська коаліція може мати законне рішення для блокування російського експорту, – сказав він. – Це була б дуже швидка реакція.

"Поєднання санкцій і ембарго, безперечно, є найкоротшим шляхом до миру, якщо це буде супроводжуватися поставками зброї та міжнародною солідарністю", – додав п’ятий президент України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb