Порошенко вимагає додати армії та теробороні ще 40 мільярдів гривень

"Я закликаю наступного ж дня доручити уряду знайти ще 40 млрд грн, які витратити на територіальну оборону, дати їм машини, дати їм зброю, дати їм дрони, дати їм засоби зв’язку", – закликав Порошенко.

"Армії нашій дати резерви. Зробити все необхідне, тому що завтра замість доріг треба будувати надовби та протитанкові їжаки", – наголошує Порошенко.

"Вчора під час зустрічі із Зеленським ми пообіцяли: ми створюємо штаб для посилення оборони держави. Давайте діяти разом, як професійний, компетентний, патріотичний штаб оборони України у Верховній Раді", – резюмував лідер партії "Європейська Солідарність".