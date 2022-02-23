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Головна війна з Росією Порошенко вимагає додати армії та теробороні ще 40 мільярдів гривень

Порошенко вимагає додати армії та теробороні ще 40 мільярдів гривень

23 лютого, 2022 середа
20:03
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко під час позачергового засідання Верховної Ради щодо змін до державного бюджету закликав додатково виділити ще 40 млрд грн для Збройних Сил України та територіальної оборони

"Я закликаю наступного ж дня доручити уряду знайти ще 40 млрд грн, які витратити на територіальну оборону, дати їм машини, дати їм зброю, дати їм дрони, дати їм засоби зв’язку", – закликав Порошенко. 

"Армії нашій дати резерви. Зробити все необхідне, тому що завтра замість доріг треба будувати надовби та протитанкові їжаки", – наголошує Порошенко. 

"Вчора під час зустрічі із Зеленським ми пообіцяли: ми створюємо штаб для посилення оборони держави. Давайте діяти разом, як професійний, компетентний, патріотичний штаб оборони України у Верховній Раді", – резюмував лідер партії "Європейська Солідарність". 

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Європейська солідарність
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