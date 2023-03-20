Порошенко з трибуни Верховної Ради привітав Забродського із майбутнім призначенням: це символ нової української Армії
Петро Порошенко з трибуни парламенту привітав генерал-лейтенанта, героя України Михайла Забродського із майбутнім призначенням на керівну посаду у Генштабі ЗСУ. П’ятий gпрезидент відзначив стратегічний талант Забродського і назвав його символом нової української Армії
"Легендарний комбриг 95-ої бригади, який з перших хвилин російської агресії 2014 року на чолі героїчної бойової десантної бригади став на захист української землі. Автор безпрецедентних військових операцій по знищенню ворога в Донецькому аеропорту, коли він сам у танку вів за собою славетних українських десантників", – нагадав Порошенко.
"Дякуючи Забродському, була звільнена значна частина українських військ, яка потрапила в оточення на Бахмутці. Генерал Забродський є автором безпрецедентного рейду по тилам русні, яка зайшла до нас в серпні 2014-го, знищивши значну кількість військових російської федерації, російської техніки", – зазначив п’ятий президент.
"З 24 лютого, з перших хвилин генерал Забродський був на Лаврській, переодягнувся в однострій, поїхав у військкомат і весь цей час перебуває на війні. Це – символ нової української Армії, яка була створена українським народом, нашою командою за зразками НАТО. Блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь у Рамштайні. І зараз ми благословляємо його на те, щоб керувати Збройними Силами України, армією, яка підтримується народом", – наголосив Порошенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.07
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе