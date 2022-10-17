На цьому наголосив Петро Порошенко.

Він закликав покарати союзника Кремля й визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Цинічна та варварська російська атака проти мирних мешканців України та об’єктів критичної інфраструктури з використанням іранських дронів – це черговий воєнний злочин Кремля, за який обовʼязково настане повна відповідальність. Російському терористичному режиму місце на лаві підсудних забезпечено давно. Це вже навіть не піддається сумніву. І щоб це відбулося якнайшвидше, важливо також позбавляти Росію союзників", – написав Порошенко.

"По-перше, Україна та світ мають запровадити цільові пекельні санкції проти Ірану з тим, щоб закрити всі можливості для подальшої злочинної співпраці між Москвою та Тегераном. Усі, хто допомагають чи думають співпрацювати з Кремлем, мають розуміти, що й вони закінчать свій шлях так саме безславно та ганебно, як Путін", – зазначає п’ятий президент.

Порошенко також закликав активізувати міжнародний тиск у справі збиття українського літака в небі над Тегераном ще у 2020 році.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Тоді загинули 176 осіб. Сьогодні ж іранські дрони лише погіршують смертельний перелік невинних жертв. Справа честі для Києва та світу – покарати винних і за катастрофу тоді, і за акти терору сьогодні", – переконаний Порошенко.

На його переконання, нині саме на часі питання про розрив дипломатичних відносин між Києвом і Тегераном. Позбавлення акредитації іранського посла в Києві – відповідь явно недостатня та неспівмірна з рівнем цинізму, який становлять іранські дрони в руках російського окупанта.

"Своїми свідомими актами терору проти України, всього цивільного населення нашої держави Росія немов спеціально проситься бути записаною у список країн, що спонсорують тероризм. Саме поряд з Іраном, який вже там", – резюмував Порошенко.

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