Порошенко - Зеленському: "Ми вас точно не боїмося, а от ви - боїтеся нас!"

З такою заявою виступив п'ятий український президент, голова політичної партії "Європейська солідарність", повідомляє Еспресо.TV.



Ввечері Порошенко особисто поспілкувався з ветеранами війни на Донбасі й небайдужими громадянами, які стримували провокаторів, й подякував їм за те, що вони не дали реалізувати брудний сценарій.



"Ми побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, які не дали цьому відбутися. Ви усі - великі молодці!", - сказав Петро Порошенко.



При цьому він окремо звернувся до Володимира Зеленського та до його Офісу."Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви - боїтеся нас!", - сказав голова партії "ЄС"."Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність провоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну", - наголосив Петро Порошенко.Крім того, співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко офіційно звернулася до уповноваженої з прав дитини Дарини Герасимчук з вимогою втрутитися і відреагувати на втягування неповнолітніх в політичні акції, залучення їх до проплачених "мітингів".

"В соцмережах набиралися групи молоді, такса 500-700 грн, для "протесту" під будинком Порошенка. Навіщо це Банковій? Бо немає жодного коментаря від Зеленського про офшорний скандал, про фінансування тероризму його близьким другом-керівником Укрексіму, про побиття журналістів. Треба відволікати увагу”, - пояснила народна депутатка.





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