Порошенко - Зеленському: "Ми вас точно не боїмося, а от ви - боїтеся нас!"
Російськомовні "тітушки", що учора, 9 жовтня 2021 року, намагалися прорватися до будинку Петра Порошенка у селі Козин під Києвом, наймалися Офісом Зеленського для відволікання уваги від офшорного скандалу з рахунками "Кварталу 95"
З такою заявою виступив п'ятий український президент, голова політичної партії "Європейська солідарність", повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері Порошенко особисто поспілкувався з ветеранами війни на Донбасі й небайдужими громадянами, які стримували провокаторів, й подякував їм за те, що вони не дали реалізувати брудний сценарій.
"Ми побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, які не дали цьому відбутися. Ви усі - великі молодці!", - сказав Петро Порошенко.
При цьому він окремо звернувся до Володимира Зеленського та до його Офісу.
"Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви - боїтеся нас!", - сказав голова партії "ЄС".
"Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність провоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну", - наголосив Петро Порошенко.
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Крім того, співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко офіційно звернулася до уповноваженої з прав дитини Дарини Герасимчук з вимогою втрутитися і відреагувати на втягування неповнолітніх в політичні акції, залучення їх до проплачених "мітингів".
"В соцмережах набиралися групи молоді, такса 500-700 грн, для "протесту" під будинком Порошенка. Навіщо це Банковій? Бо немає жодного коментаря від Зеленського про офшорний скандал, про фінансування тероризму його близьким другом-керівником Укрексіму, про побиття журналістів. Треба відволікати увагу”, - пояснила народна депутатка.
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