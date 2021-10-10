Сьогодні у Зеленського запитають про офшори та "вагнерівців"
Ввечері у неділю, 10 жовтня 2021 року, київський осередок партії "Демократична сокира" проведе виїзд до заміської резиденції глави держави Володимира Зеленського
Інформацію про захід розміщено на партійному ТГ-каналі, повідомляє Еспресо.TV.
"Дістало ганьбитись через клоунів на Банковій. Дістали зливи спецоперацій, офшори Зеленського та те, що на центральних вулицях поліція б'є наших активістів.
Читайте також: У центрі Києва поліція зі штовханиною відібрала банер у активістів, які вимагали запровадити санкції РНБО проти Коломойського
Тому в цю неділю ми збираємось на автомарш розгніваних громадян. Ми з’їздимо до Зеленського в Конча-Заспу", - кажуть у "Демсокирі".
Читайте також: Телеканали замовчують офшорний скандал Зеленського, - розслідування журналістів "Еспресо"
Автоколона вирушить о 17:00 з парковки біля ТРЦ "Магелан".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе